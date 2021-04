Edge of Eternity: il JRPG ispirato a Final Fantasy ha una data, arriverà su Game Pass

Dopo una lunga fase di sviluppo e la pubblicazione in Accesso Anticipato su Steam avvenuta nel 2018, Edge of Eternity, il JRPG con combattimenti a turni ispirato a Final Fantasy, ha finalmente una data di lancio per la sua edizione definitiva.

Edge of Eternity per PC uscirà dalla sua versione Early Access l'8 giugno di quest'anno, mentre per quanto riguarda la release su console bisognerà sfortunatamente attendere la fine del 2021, quando giungerà anche su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, e Xbox One (gli utenti Xbox potranno giocarlo tramite Game Pass al lancio). Il gioco è attualmente scontato su Steam del 33%, e potrebbe essere un'ottima occasione per prenotare la vostra copia digitale.

In concomitanza con il lancio, verrà distribuito un nuovo corposo aggiornamento che non solo porterà la tanto attesa conclusione alla storia, ma aggiungerà anche ulteriori 20 ore di gioco. Il titolo proviene da una campagna Kickstarter di successo, alla quale hanno contribuito più di 4.000 persone, consentendo a Midgar Studio di lavorare con Yasunori Mitsuda, il compositore di amati ruolistici nipponici come Chrono Trigger e Xenoblade Chronicles.



Edge of Eternity è un titolo fortemente basato sulla narrativa, e racconta di una guerra contro un misterioso invasore nel tentativo di salvare il mondo attraverso il sacrificio personale del cast di memorabili personaggi. La storia promette la sua dose di colpi di scena e momenti strazianti, con i giocatori che possono risolvere le missioni in più modi, prendendo scelte difficili e affrontandone le conseguenze lungo il corso dell'avventura. Le battaglie si svolgono in modo tattico a turni, i giocatori possono creare il proprio equipaggiamento e sfruttare anche l'ambiente a proprio vantaggio.