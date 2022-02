Edge of Eternity, un problema tecnico impedisce di proseguire su Xbox: patch in arrivo

Edge of Eternity è disponibile dal 10 febbraio 2022 su PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, con una versione cloud per Nintendo Switch attesa per il prossimo 23 febbraio. Il lancio dell'intrigante gioco di ruolo non è però filato liscio senza problemi, quantomeno sulle console next-gen di Microsoft.

Diversi utenti hanno infatti notato un inconveniente tecnico che portano Edge of Eternity a bloccarsi completamente raggiunto un determinato scontro dopo il primo paio d'ore dell'avventura, impedendo di proseguire oltre con la partita. Intervenuto su Twitter, lo sviluppatore Midgar Studio ha rassicurato i giocatori sul fatto di essere non solo al corrente del grave inconveniente, ma di averne anche già trovato la soluzione.

"Cari utenti Xbox Series X/S, grazie ai vostri feedback abbiamo notato che il gioco ha un problema tecnico che può bloccare i vostri progressi. Dopo due ore di partita, alcuni di voi potrebbero aver visto il vostro schermo bloccarsi improvvisamente dopo un combattimento nelle fasi iniziali. Siamo stati in grado di identificare il problema e di risolverlo", confermano gli sviluppatori, aggiungendo che "una patch verrà pubblicata molto presto in modo che possiate riprendere la vostra avventura ad Heryon in tutta pace". Non è stato esattamente specificato quando l'aggiornamento sarà disponibile, ma dovrebbe essere questione di ben poco tempo.

Nel frattempo Nacon ha annunciato l'acquisizione di Midgar Studio, che da questo momento in poi svilupperà giochi per conto del produttore francese.