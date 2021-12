Edge of Eternity: l'RPG ispirato a Final Fantasy ha una data, day one in Game Pass

Il weekend ha portato in dote anche l'annuncio della data d'uscita delle versioni console di Edge of Eternity, un gioco di ruolo ispirato alla scuola giapponese realizzato da Midgar Studio, gruppo di talenti di stanza nel sud della Francia.

Il nuovo trailer confezionato appositamente per l'occasione svela che Edge of Eternity verrà lanciato il 10 febbraio 2022 su PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Pochi giorni dopo, il 23 febbraio per la precisione, il gioco di ruolo giungerà anche su Nintendo Switch con una Cloud Version sviluppata in collaborazione con Ubitus K.K., compagnia specializzata nel cloud gaming.

Tra le novità della nuova versione figura il doppiaggio in lingua giapponese, che verrà introdotto anche nell'edizione per PC (già disponibile dallo scorso mese di giugno), attraverso un aggiornamento gratuito per tutti coloro che l'hanno già acquistata. Su Twitter, gli sviluppatori hanno inoltre confermato un'informazione che non traspare dal trailer, ossia il debutto di Edge of Eternity in Xbox Game Pass immediatamente al day-one fissato per il 10 febbraio 2022.

Edge of Eternity narra del viaggio di Daryon e Senna nel mondo di Heryon, spinto sull'orlo della distruzione dall'implacabile Corrosione, una malattia mortale che trasforma gli esseri viventi in ogni genere di abominio deforme. Il gameplay di Edge of Eternity incentiva l'esplorazione e offre un sistema di combattimento strategico a turni. L'incedere della storia, che può tenere impegnati per 50 ore, è accompagnato da una colonna sonora realizzata in con Yasunori Mitsuda, già autore degli accompagnamenti musicali di Chrono Trigger e Xenoblade Chronicles.