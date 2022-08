Edge of Sanity: annunciato un nuovo survival horror lovercraftiano

Nel corso del Future Game Show @ Gamescom 2022 c'è stato spazio pure per l'annuncio di Edge of Sanity, un nuovo survival horror in due dimensioni dalle tinte lovercraftiane.

Ambientato nella tundra dell'Alaska nel bel mezzo della Guerra Fredda, il mondo in due dimensioni di Esge of Sanity è permeato da un'atmosfera fortemente debitrice dell'immaginario creato da H.P. Lovercraft. La disturbante componente narrativa è incorniciata da un complesso sistema di gestione della base e da un gameplay di stampo survival. Ogni giorno, dovrete accompagnare il protagonista in spedizioni alla ricerca di cibo e risorse indispensabili alla sopravvivenza, stando ben attento ai cultisti locali e ai mostri che si nascondono dietro ad ogni angolo.

Edge of Sanity è attualmente previsto esclusivamente su PC, con una finestra di lancio fissata nel corso del 2023. In attesa di saperne di più, godetevi il trailer in apertura di notizia e aggiungetelo alla lista dei desideri di Steam per non perderlo di vista.