EDGE premia Sekiro: ottimi voti anche per The Division 2 e Yoshi's Crafted World

Puntuali come orologi italiani (e mica solo gli svizzeri hanno una grande tradizione orologiera!), chi è abbonato alla rivista EDGE ha ricevuto in anteprima il numero di aprile e deciso di anticipare online i giudizi espressi dalla testata videoludica inglese con le recensioni dei titoli pubblicati nell'ultimo mese.

Stando ai critici dell'autorevole magazine britannico, Sekiro: Shadows Die Twice merita di essere considerato il miglior gioco di aprile, pur senza meritare l'ambito Perfect Score. Al 9 su 10 del kolossal action di From Software e Activision, e del sorprendente rompicapo Baba is You, rispondono indirettamente i ragazzi di Massive Entertainment e Good-Feel con l'8 su 10 di The Division 2 e Yoshi's Crafted World, a dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto dalla sussidiaria di Ubisoft e dagli autori giapponesi gravitanti attorno alla galassia Nintendo.

Sekiro: Shadows Die Twice – 9

Baba Is You – 9

Tom Clancy’s The Division 2 – 8

Yoshi’s Crafted World – 8

Heaven’s Vault – 8

The Walking Dead: The Final Season – 7

Dangerous Driving – 6

Jupiter & Mars – 6

Generation Zero – 5

Non particolarmente lusinghiero è invece il voto comminato a Dangerous Driving e Generation Zero: se gli autori di Three Fields Entertainment devono infatti accontentarsi di un poco entusiasmante 6 su 10, con Generation Zero i ragazzi di Avalanche Studios (attesi a breve con l'esplosivo sparatutto RAGE 2 realizzato insieme a id Software) non riescono nemmeno a raggiungere la sufficienza, fermandosi a un voto di 5 su 10.