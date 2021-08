EDGE premia The Ascent con un 8, bocciato Crisis Tale

La nota rivista EDGE ha pubblicato il suo nuovo numero editoriale, andando così a svelare i voti assegnati ai giochi recensiti durante lo scorso mese. I redattori britannici sono rimasti piacevolmente colpiti da The Ascent, ma non sono mancate le sorprese in negativo.

Come potete osservare scorrendo la lista che vi andiamo a riportare più in basso, EDGE ha deciso di premiare il titolo di stampo cyberpunk assegnandogli un 8 pieno. Al netto di qualche incertezza sul bilanciamento del gameplay e sulla qualità della sceneggiatura, l'ambiziosa prima opera di Neon Giant ha saputo convincere anche noi: trovate tutti i dettagli recuperando la nostra Recensione di The Ascent.

EDGE #362:

NEO: The World Ends With You – 8

Road 96 – 7

The Great Ace Attorney Chronicles – 8

The Ascent – 8

Wildermyth – 9

Last Stop – 7

Cris Tales – 5

Where The Heart Leads – 4

Boomerang X – 8

No Longer Home – 7

Anche The Great Ace Attorney Chronicles, raccolta che include The Great Ace Attorney Adventures e The Great Ace Attorney 2 Resolve nelle loro edizioni inedite occidentali, è stato premiato dalla redazione britannica, mentre Crisis Tale, generalmente ben accolto dalla critica internazionale, non riesce ad andare oltre il 5. Il JRPG nato in Colombia è invece stato premiato dalla nostra Cristina Bona: qui potete recuperare la Recensione di Crisis Tale.