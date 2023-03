EDGE promuove Resident Evil 4 Remake, bene Wo Long e Horizon Call of the Mountain

All'interno della sua nuova pubblicazione, EDGE ha svelato le valutazioni di un gran numero di giochi recentemente recensiti, tra cui figurano anche i nomi di Resident Evil 4 Remake, Wild Hearts, Horizon Call of the Mountain e altri ancora.

La testata giornalistica, che spesso accende discussioni per i suoi personali metri di giudizio, si allinea con l'opinione media della stampa specializzata e premia Resident Evil 4 Remake con un 8/10. Bene anche Wo Long Fallen Dynasty, con anche il nuovo action game di Team Ninja valutato con una valutazione finale di 8/10.

Molti giudizi positivi e una sola bocciatura nella pubblicazione #383 di EDGE, di cui vi andiamo a riportare tutti i voti:

Resident Evil 4 - 8

Wo Long Fallen Dynasty - 8

Tchia - 7

Wild Hearts - 6

Octopath Traveller 2 - 7

Company of Heroes 3 - 8

Bayonetta Origins: Cereza And The Lost Demon - 7

Horizon: Call Of The Mountain - 8

Song In The Smoke Rekindled - 7

Scars Above - 5

Storyteller - 7

Backbeat - 7

King Of the Castle - 6

Kirby's Return To Dreamland Deluxe - 7

Blanc - 4

Ottime anche le valutazioni di Horizon Call of the Mountain, principale titolo di lancio di PlayStation VR 2, e Company of Heroes 3, che segna il ritorno della storica serie RTS. Discreta anche l'accoglienza riservata a Tchia, Bayonetta Origins: Cereza And The Lost Demon, Octopath Travellers 2 e Kirby's Return To Dreamland Deluxe, mentre Wild Hearts si accontenta di una sufficienza. Cosa ne pensate dei giudizi di EDGE?