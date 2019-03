EDGE stronca Anthem: recensioni positive per Devil May Cry 5 e Devotion

Gli abbonati alla rivista EDGE hanno ricevuto in anteprima il numero di marzo e, prima che la rinomata testata videoludica britannica arrivi nelle edicole, decidono di anticipare i giudizi espressi dagli autori inglesi sui videogiochi più importanti pubblicati nel corso dell'ultimo mese.

Anthem, il titolo più atteso dai cultori di action ruolistici, per la redazione di EDGE non merita di andare oltre una votazione di 4 su 10, un punto meno di altri due progetti controversi come Crackdown 3 e Dead or Alive 5. Decisamente più concilianti sono invece i giudizi su Far Cry New Dawn, sintetizzati da un 6 su 10 che si allinea alle analisi degli altri attori della stampa di settore.

Sul podio dei videogiochi con la votazione più alta per il mese di marzo, sull'ultimo numero invernale di EDGE troviamo il terzetto composto dal funambolico arcade racer Trials Rising (8), dall'adrenalinico action Devil May Cry 5 (9) e, sempre con il voto di 9 su 10, il chiacchierato horror Devotion rimosso da Steam sull'onda delle proteste degli utenti cinesi indispettiti dalla presenza nel gioco di un'immagine denigratoria nei confronti del presidente Xi Jinping.

Nonostante i giudizi negativi della stampa di settore e le critiche mosse dalla community, il progetto di Anthem ha saputo incontrare i gusti e le esigenze di una larga fetta di appassionati di titoli a sviluppo continuo (i cosiddetti Game as a Service o GaaS). Anthem, infatti, è stato il videogioco più venduto negli USA e ha saputo superare i 100 milioni di dollari di ricavi digitali, senza cioè considerare la vendita delle copie fisiche nei diversi mercati videoludici nordamericani, europei e asiatici.

