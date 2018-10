EDGE stronca Shadow of the Tomb Raider con un 4; Forza Horizon 4 premiato con 9

Quest'oggi sono trapelati in rete i voti apparsi sull'ultimo numero della celebre rivista britannica EDGE, che ha spesso fatto discutere per le sue decise prese di posizione. Siamo sicuri che non farà eccezione neppure questa volta.

Shadow of the Tomb Raider, ultimo capitolo della trilogia sulle origini di Lara Croft, è infatti stato pesantemente bocciato con un voto pari a 4. Un'insufficienza piena dovuta, secondo il recensore, alla totale mancanza di coerenza della produzione, giudicata inorganica. "La discesa nell'oscurità di Lara Croft è un bel disastro", si legge nell'articolo. Opinione ben diversa, invece, su Forza Horizon 4, che è riuscito ad ottenere un eccellente 9. Ottimi risultati anche per Valkyria Chronicles 4 e Two Point Hospital, entrambi con un voto di 8. Convince, ma non stupisce, il primo episodio di Life is Strange 2, che non va oltre il 7.

Shadow Of The Tomb Raider - 4

Forza Horizon 4 - 9

Frozen Synapse 2- 7

Wandersong - 7

Valkyria Chronicles 4 - 8

Two Point Hospital - 8

Transference - 7

Life Is Strange 2: Episodio 1 - 7

The Gardens Between - 7

Cosa ne pensate? Siete d'accordo con le valutazioni assegnate da EDGE? Ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, ed è l'Offerta della settimana del PlayStation Store. Forza Horizon 4, che quest'oggi ha dato il benvenuto alla stagione invernale, è acquistabile su Xbox One e PC