EDGE: una lista con tutti i giochi che hanno preso 10/10 sulla rivista

Un utente del forum di ResetEra ha pubblicato una lista con tutti i giochi che hanno preso 10/10 su, celebre magazine britannico noto per la severità del suo metro di giudizio. Tra questi troviamo due esclusive uscite nel 2017 su

Ecco la lista completa dei giochi che sono stati accolti con un perfect score su EDGE:

Super Mario 64 (1996)

Gran Turismo (1997)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998)

Halo: Combat Evolved (2001)

Half-Life 2 (2004)

Halo 3 (2007)

The Orange Box (2007)

Super Mario Galaxy (2007)

Grand Theft Auto IV (2008)

LittleBigPlanet (2008)

Bayonetta (2009)

Super Mario Galaxy 2 (2010)

Rock Band 3 (2010)

The Legend of Zelda: Skyward Sword (2011)

The Last of Us (2013)

Grand Theft Auto V (2013)

Bayonetta 2 (2014)

Bloodborne (2015)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)

Super Mario Odyssey (2017)

Di seguito, invece, i giochi recensiti retroattivamente con un 10/10 dopo la loro uscita:

Elite (1984)

Exile (1988)

Super Mario Bros. (1985)

GoldenEye 007 (1997)

Advance Wars (2001)

Resident Evil 4 (2005)

Drop7 (2009)

Red Dead Redemption (2010)

Super Street Fighter IV (2010)

Dark Souls (2011)

Come possiamo notare dalla prima lista, gli unici giochi che hanno preso 10/10 nel 2017 sono stati The Legend of Zelda Breath of the Wild e Super Mario Odyssey, vale a dire due delle migliori esclusive disponibili su Nintendo Switch. Per il resto, cosa ne pensate dei giochi che EDGE ha deciso di premiare a pieni voti nel corso degli anni?