EDGE, i nuovi voti: Demon's Souls premiato, Watch Dogs Legion bocciato

Il numero 353 di Edge che si appresta ad arrivare nelle edicole britanniche è tutto dedicato a PlayStation 5, che campeggia anche sulla copertina, e ai giochi di nuova generazione che hanno accompagnato il lancio della console next-gen. Ovviamente non mancano anche tanti voti pronti far discutere .

Questo mese i redattori di Edge sono stati stregati dal remake di Demon's Souls realizzato da Bluepoint Games in esclusiva PS5, al quale hanno assegnato un eccellente voto pari a 9. Entusiasmo anche per Assassin's Creed Valhalla, Yakuza Like a Dragon e Bugsnax, che si sono guadagnati un ottimo 8. Spider-Man Miles Morales e Astro's Playroom non sono andati oltre il 7, Sackboy Una Grande Avventura e Call of Duty Black Ops Cold War hanno strappato una sufficienza, mentre Watch Dogs Legion e The Pathless sono stati bocciati con un 5.

Demon's Souls - 9

Bugsnax - 8

Assassin's Creed Valhalla - 8

Yakuza Like A Dragon - 8

Marvel's Spider-Man Miles Morales - 7

Astro's Playroom - 7

Call of Duty Black Ops Cold War - 6

Fuser - 6

Sackboy: A Big Adventure - 6

Watch Dogs: Legion - 5

The Pathless - 5

The Falconeer - 5

Cosa ne pensate dei voti assegnati da EDGE? A proposito del remake di Bluepoint, scoprire cosa ne pensiamo noi nella nostra recensione di Demon's Souls per PS5