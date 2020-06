Edge, i voti di giugno: premiato The Last of Us 2, bocciato Minecraft Dungeons

Il magazine britanni EDGE si appresta a tornare nelle edicole e sulle piattaforme digitali con il numero 347, che include una ricca cover story sull'Unreal Engine 5 e, ovviamente, le recensioni dei giochi più importanti del momento.

Non poteva certamente mancare quella dedicata a The Last of Us Parte 2, al quale è stato assegnato un'eccellente valutazione pari a 9. Nel momento in cui vi scriviamo, l'ultima fatica di Naughty Dog vanta uno strabiliante Meta Score di 96, plasmata grazie ad una pioggia di perfect score arrivati dalle redazioni di tutto il mondo. EDGE ha invece bocciato sia Minecraft Dungeons, sia l'action a base di squali Maneater, che non sono andati oltre il 5. Solo una sufficienza per Crucible, titolo multigiocatore free-to-play di Amazon Game Studios. Ecco a voi l'elenco completo delle valutazioni:

The Last of Us Parte 2 - 9

Crucible - 6

Minecraft Dungeons - 5

Song of Horror - 7

If Found - 8

Signs of the Sojourner - 9

Winding Worlds - 6

The Procession To Calvary - 7

Maneater - 5

Per quanto riguarda l'esclusiva di casa PlayStation, il nostro francesco Fossetti non ha avuto alcun dubbio: The Last of us Parte 2 è un gioco da 10, uno dei più grandi di questa generazione sul viale del tramonto.