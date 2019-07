Gli edifici di Cyberpunk 2077 saranno esplorabili in modi differenti

Dopo averci promesso di farci commuovere grazie alla storia che verrà raccontata all'interno dell'action RPG in prima persona, i ragazzi di CD Projekt RED tornarno a parlarci di Cyberpunk 2077, questa volta saziando la curiosità di quei giocatori più interessati alla componente esplorativa del titolo.

Nello specifico, il quest director Mateusz Tomaszkiewicz ha ribadito in una nuova intervista che la Night City di Cyberpunk 2077 includerà diversi edifici in cui i giocatori potranno addentrarsi. Non solo, ci viene anche confermato che questi comprenderanno diversi livelli che potremo esplorare in maniera totalmente libera:

"C'è un numero di edifici in cui potete entrare. Non tutti, ma per quelli che potete esplorare abbiamo preparato dei contenuti. Hanno dei livelli e potete attraversarli in modi diversi. Questo dona molta più vastità alla città, direi".

Ricordiamo ai lettori che Cyberpunk 2077 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dal 16 aprile 2020. Pur essendo attualmente concentrati sulle versioni current gen del gioco, gli sviluppatori di CD Projekt RED non hanno escluso di pubblicare il loro nuvo ambizioso titolo su PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Un'altra idea non da scartare, secondo Mike Pondsmith, è l'eventuale realizzazione di un film su Cyberpunk 2077, specialmente dopo il fragoroso ingresso in scena dell'attore Keanu Reeves.