L'editor di Cyberpunk 2077 permetterà di creare dei personaggi transgender

Qualche giorno fa, i ragazzi di CD Projekt RED sono finiti nella bufera a causa di uno degli screenshot di Cyberpunk 2077 condivisi per mostrare le potenzialità del Ray Tracing di NVIDIA. Il pomo della discordia è stato rappresentato da un poster raffigurante una persona transgender, che potete visionare in calce a questa notizia.

Come spesso accade quando vengono tirati in ballo argomenti controversi, il popolo di internet s'è schierato in due fazioni. Da un lato, coloro che trovano il personaggio ritratto troppo sessualizzato, e di conseguenza denigrante per l'intera comunità transessuale. Dall'altro, invece, quelli che lo hanno giudicato perfettamente calato nel contesto di una città cyberpunk in decadenza, Night City, popolata da loschi figuri il cui unico scopo è lucrare sfruttando i corpi altrui.

In ogni caso, dopo le polemiche, i ragazzi di CD Projekt RED si sono sentiti in dovere di intervenire e chiarire il loro punto di vista. Il quest director Mateusz Tomaszkiewicz ha dichiarato: "È un argomento molto importante e delicato. Abbiamo curato molto questo aspetto. Una delle cose che vogliamo inserire nel gioco finale (e che non abbiamo mostrato nella demo, dal momento che è ancora in lavorazione) è quella di fornire ai giocatori il maggior numero di opzioni di personalizzazione possibile durante la creazione del personaggio all'inizio del gioco. Ad esempio, dopo che avranno scelto la tipologia del corpo, vogliamo fornir loro l'opportunità di scegliere dei volti dai tratti maschili o femminili".



Il CEO Marcin Iwinski, in un'intervista concessa a Newsweek, ha aggiunto che, nonostante non sia stato ancora ultimato, l'editor dei personaggi "sarà completamente fluido e permetterà anche di scegliere la voce femminile o maschile". In sostanza, i giocatori avranno a disposizione tutti gli strumenti necessari per creare un personaggio transgender, a dimostrazione dell'attenzione che il team sta prestando a questa tematica.

Per vedere l'editor dei personaggi nel pieno delle sue potenzialità in azione, probabilmente, dovremo attendere ancora un po' di tempo. L'uscita di Cyberpunk 2077, ricordiamo, è fissata per il 16 aprile 2020.