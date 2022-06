L'editor di Starfield ispirato ai sistemi di analisi DNA: confronto tra gioco e realtà

Protagonista principale dell'Xbox & Bethesda Showcase, Starfield si presenta come uno dei giochi più enormi ed ambiziosi mai prodotti da Bethesda Softworks nel corso della sua storia. Ed oltre ad un universo gioco con migliaia di pianeti da esplorare, anche l'editor del nostro personaggio si prospetta molto corposo.

Ma il sistema di creazione sembra nascondere ulteriori segreti e particolarità: come rivelato da un utente su Reddit noto come Pomatomaster, il nuovo editor messo in piedi da Bethesda sembrerebbe ispirato all'ingegneria genetica, nello specifico al sistema di analisi del DNA basato sulle linee di elettroforesi sul gel. Come spiegato nel thread dallo stesso utente, tale elettroforesi "consente di disporre i vari frammenti di DNA per grandezza. Si pone il DNA in un grosso blocco di gelatina e si fa passare una corrente elettrica attraverso di esso. Dato che il DNA è naturalmente carico negativamente, viene respinto dalla carica elettrica negativa a un'estremità e viene attratto dalla carica elettrica positiva all'altra estremità".

Il giocatore prosegue aggiungendo che "il DNA inizia dunque a muoversi attraverso la gelatina, ma il DNA più lungo si muoverà più lentamente in quanto rimane intrappolato nei pori della gelatina (grande uguale a lento, piccolo uguale a veloce). Alla fine, nella gelatina avrai un gradiente di campioni DNA separati per dimensione, con il DNA più lungo a un'estremità e il DNA più piccolo in quella opposta".

Pomatomaster conclude affermando che si tratta di una procedura che viene utilizzata non solo nei sequenziamenti del DNA, ma in generale qualunque esperimento di biologia molecolare, e sembra proprio che Bethesda abbia voluto prendere spunto da quest'ambito per dare ulteriore caratterizzazione al suo atteso kolossal sci-fi.

Ricordiamo che il protagonista di Starfield non sarà doppiato, e che tutti i dialoghi si svolgeranno in prima persona. Non perdetevi inoltre la nostra anteprima di Starfield, dove analizziamo a fondo tutto ciò che riguarda l'attesa esclusiva Microsoft per PC e Xbox Series X/S in uscita nel 2023.