L'edizione fisica Deluxe di Crash Team Rumble in offerta a 10 euro su Amazon

Crash Team Rumble è il nuovo capitolo della famosissima serie nata sulla prima PlayStation, un gioco multiplayer online basato sulle battaglie in arene sviluppato da Toys for Bob e distribuito da Activision, uscito il 20 giugno del 2023 e acquistabile ad un prezzo super scontato nella sua Deluxe Edition su Amazon.

Vai subito all'offerta Nel gioco vedremo due squadre da quattro giocatori ciascuna composte dai famosi personaggi della serie (come per esempio Crash, Coco, Tawna, Cortex e Dingodile) scontrarsi una contro l'altra in battaglie epiche e assolutamente imprevedibili, raccogliendo frutti Wumpa per vincere la battaglia.

Durante lo scontro potremmo utilizzare delle trappole per rallentare i nostri avversari o evocare aiuti e potenziamenti per la propria squadra, come per esempio l'utilizzo delle maschere, la pioggia di meteoriti, l'UFO che cattura i nemici e moltissimi altri.

Il gioco ora è acquistabile in edizione fisica su Amazon per PS4, PS5, Xbox One e Series X, la versione per Xbox One e Xbox Series X è in offerta a 10 euro, per PS4 a 24,90 euro e per PS5 a 26 euro, di seguito i link per acquistare il gioco:

La versione acquistabile su Amazon è la Deluxe Edition che include diversi contenuti bonus: tutti i contenuti della Standard Edition, Battle Pass Premium per le stagioni 1 e 2, 25 livelli per il Battle Pass Premium della stagione 1, pacchetto Proto Digitale con 8 skin eroe "Cubettoso", effetto punti "Cubettoso", Ombra "Pixellato", Banner unico, Cappello "Cubettoso", Zaino "Cubettoso" e la musica per la vittoria in gioco "Get on my level".

