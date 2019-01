Edizione Fisica per Final Fantasy X/X2 e FF12:The Zodiac Age su Nintendo Switch in Europa?

Nel corso del settembre dello scorso anno, Nintendo aveva annunciato l'arrivo di numerosi episodi della Saga di Final Fantasy su Nintendo Switch.

Tra questi figurano Final Fantasy X-X2 HD Remastered e Final Fantasy XII: The Zodiac Age, le di date di pubblicazione sulla console ibrida della Casa di Kyoto sono state recentemente rese note al pubbliche. Entrambi i Titoli saranno dunque disponibili su Nintendo Switch in occasione della prossima primavera. In particolare, Final Fantasy X/X2 HD Remastered, che include Final Fantasy X ed il suo seguito Final Fantasy X2, sarà pubblicato in data 16 aprile. Final Fantasy XII: the Zodiac Age farà invece il suo esordio su Nintendo Switch poco più tardi, in data 30 aprile.

Molti videogiocatori europei si sono chiesti, a seguito dei rispettivi annunci, se sarebbe stata disponibile nel Vecchio Continente un'edizione retail di questi due apprezzati Titoli. Ebbene, sembra proprio che la risposta potrebbe essere affermativa. Sulla piattaforma e-commerce di Amazon UK sono infatti state avvistate le edizioni boxate di Final Fantasy X/X2 HD Remastered e Final Fantasy 12: The Zodiac Age per Nintendo Switch. Entrambe risultano preordinabili.



Tale elemento sembrerebbe suggerire un possibile arrivo delle versioni boxate di entrambi i Titoli anche in Europa. Nel momento in cui scriviamo, tali edizioni non risultano tuttavia presenti su Amazon Italia, invitiamo perciò i Lettori ad attendere maggiori informazioni in merito.