L'edizione giapponese di Dragon Quest XI S per Switch è entrata in fase Gold

Già disponibile su PC e PS4 dal 2017, Dragon Quest XI S: Definitive Edition si avvicina sempre più al suo debutto su Nintendo Switch. Come confermato dal producer del gioco, Hokuto Okamoto, l'edizione giapponese del nuovo capitolo della serie JRPG di Square-Enix è ufficialmente entrata in fase Gold.

La notizia ci conferma che lo sviluppo di questa nuova versione del gioco è stato portato a termine, ed il titolo si prepara ora per le fasi di stampa. La versione occidentale del JRPG dovrebbe anch'essa essere ultimata nelle prossime settimane, con Square-Enix che starà presumibilmente finendo di lavorare alle varie localizzazioni.

Ricordiamo ai lettori che Dragon Quest XI S: Definitive Edition sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 27 settembre 2019. Si tratta di una versione arricchita ed espansa del JRPG, all'interno della quale troverete nuove storie per i personaggi, musiche orchestrali per le sezioni di avventura e per le battaglie, altri mostri da cavalcare, missioni secondarie ambientate nei mondi dei Dragon Quest precedenti, e la possibilità di switchare tra grafica 3D a quella 2D. Potete ammirare il gioco in azione sulla console ibrida della casa di Kyoto tramite un lungo video gameplay mostrato in occasione del Nintendo Treehouse tenuto all'ultima edizione dell'E3 2019 di Los Angeles.