Quale edizione di Starfield c'è su Xbox Game Pass?

Come sappiamo, Starfield sarà disponibile dal 6 settembre 2023 su PC e Xbox Series X/S e, come per ogni produzione Microsoft, sbarcherà anche su Xbox Game Pass subito al day one. Ma sappiamo quale delle versioni annunciate del kolossal sci-fi di Bethesda sarà accessibile per gli abbonati?

Tra le diverse edizioni di Starfield confermate dagli sviluppatori, sarà la Standard Edition ad arrivare sul Game Pass (sia Xbox che PC) il prossimo 6 settembre, contenente solo il gioco base. In ogni caso, gli iscritti al servizio di Microsoft avranno accesso automatico anche ai bonus pre-order previsti per tutti coloro che prenoteranno Starfield, elencati di seguito:

Recisore laser

Casco da scavi profondi

Zaino da scavi profondi

Su Game Pass non è invece previsto l'arrivo di alcun tipo di contenuto incluso nelle edizioni Premium e Constellation (ecco a tal proposito tutti i dettagli della Constellation Edition di Starfield), che prevedono tra l'altro anche l'Accesso Anticipato di 5 giorni al gioco. Di conseguenza gli abbonati ad Xbox e PC Game non potranno giocare in anticipo all'opera ma dovranno aspettare il 6 settembre, giorno in cui Starfield sbarcherà in maniera ufficiale all'interno del servizio.

In ogni caso, la possibilità di potersi vivere la nuova, enorme space opera di Bethesda senza costi aggiuntivi grazie al Game Pass sarà per molti un grande punto a favore, Accesso Anticipato o meno.