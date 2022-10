Tutte le edizioni di Dead Space: quanto costano Standard, Deluxe e Collector's Edition

Insieme al nuovo gameplay trailer di Dead Space, Electronic Arts ha aperto anche i preordini del gioco in uscita il 27 gennaio 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Ma quante edizioni di Dead Space ci sono e cosa contengono? Facciamo chiarezza.

Dead Space Edizione Standard - 79.99 euro

L'edizione Standard di Dead Space è disponibile per il preordine, il prezzo consigliato è di 79.99 euro su PlayStation 5 e Xbox Series X, al momento la versione per la console Microsoft è in preorder a 59.99 euro su Amazon, probabilmente un errore, il prezzo corretto presumibilmente verrà ripristinato entro breve. Preordina Dead Space per PS5 e Xbox Series X.

Dead Space Digital Deluxe Edition - 89.99 euro

La Deluxe Edition di Dead Space è in vendita solamente in formato digitale e per dieci euro in più rispetto all'edizione Standard contiene tre tute aggiuntive e due texture per le tute.

Dead Space Collector's Edition - 274.99 dollari

La Collector's Edition di Dead Space è in vendita esclusivamente su Limited Run Games, in preordine al prezzo di 274.99 dollari, a questa cifra bisogna aggiungere le spese di spedizione e le tasse doganali, piuttosto alte per l'Italia dal momento che LRG spedisce dagli Stati Uniti, con un notevole aggravio di costi per noi europei. Ma cosa include questa ricca edizione?

Copia fisica di Dead Space su PS5 e Xbox Series X (digitale su PC e Xbox Series S)

Collector's Box di Dead Space

Elmo di Isaac: casco indossabile full size con luci funzionanti

Colonna sonora di Dead Space

Litografia

Quattro mini poster

Stemma della Ishimura

Spilla

Statua in metallo Marker da 4 pollici

Custodia Steelbook in metallo

Dead Space è disponibile dal 27 gennaio 2023 su PC e console di attuale generazione, il gioco non uscirà su PlayStation 4 e Xbox One, al momento non è previsto il lancio nemmeno su Nintendo Switch.