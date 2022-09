Eevee protagonista della nuova Premium Collection del TCG Pokémon: le prime immagini

Dopo avervi raccontato della bizzarra storia dell'uomo che ha rubato 70.000 Euro in carte Pokémon nascondendole a casa della madre, torniamo a parlare del TCG dedicato ai mostriciattoli tascabili di Game Freak. Nelle scorse ore, infatti, sono comparse in rete le prime immagini del set Premium Collection dedicato ad Eevee e alle sue evoluzioni.

Potete dare un'occhiata alla fotografia del set in calce a questa notizia. Come possiamo notare dall'immagine, il pack conterrà ben nove carte V-Promo dedicate alla seconda mascotte Pokémon e alle sue evoluzioni Flareon, Jolteon, Vaporeon, Espeon, Umbreon, Glaceon, Leafeon e Sylveon.

Accanto alle carte V-Promo, poi, troveremo nove buste di espansione miste del TCG, limitatamente alle espansioni dedicate a Pokémon Spada e Pokémon Scudo e, ovviamente, un codice per il riscatto delle carte sulla piattaforma online del gioco di carte collezionabili dei mostriciattoli tascabili. Infine, è già stato confermato che tutte le illustrazioni delle carte V-Promo saranno completamente originali e alternative rispetto a quelle già in commercio.

Il box sarà rilasciato l'11 novembre 2022 negli Stati Uniti d'America, mentre per ora non ci sono dettagli circa una commercializzazione in Italia, che però potrebbe avvenire a stretto giro rispetto a quella statunitense. Il prezzo del cofanetto sarà pari a 69,99 Dollari, mentre qualcuno potrebbe storcere il naso all'idea che il prodotto sarà acquistabile solo da GameStop. Non è chiaro se anche in Italia The Pokémon Company deciderà di affidarsi a GameStop per la messa in vendita del pack.

Sul retro della scatola possiamo vedere la dicitura "per la prima volta, Eevee e tutte le sue evoluzioni appaiono insieme in una collezione del TCG di Pokémon come Pokémon V! Esatto: in questa collezione troverai nove carte promo foil con Eevee V e ciascuna delle sue evoluzioni. Se ciò non fosse abbastanza, nel box troverai anche 9 pacchetti di carte del TCG Pokémon". Intanto, comunque, vi invitiamo a dare un'occhiata a come Logan Paul sia riuscito a trasformare una carta Pokémon in un NFT.