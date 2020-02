Effetto Coronavirus? Rinviato il lancio di Pandemic come gioco gratis su Epic Games Store

Epic Games ha deciso di cambiare la propria scelta riguardo i giochi gratis di questa settimana sul proprio store, probabilmente per questione di sensibilità, e per evitare di esporsi a critiche relative all'argomento che ha monopolizzato l'attenzione dei media nelle scorse settimane.

Il publisher aveva infatti previsto di inserire tra i giochi gratis Pandemic, un gestionale che mette i giocatori nei panni di una squadra che ha il compito di controllare la diffusione di un'epidemia, curando i malati e cercando le cure per fermare l'epidemia. Un tema che, vista l'attenzione del mondo nei confronti del Coronavirus, rischierebbe di essere piuttosto fuoriluogo.

Per la verità il virus non viene mai menzionato da Epic Games, per cui si parla di ipotesi, ma visto il tempismo è stato facile unire i puntini. Un portavoce del publisher si è limitato a dire: "Abbiamo spostato la release di Pademic come gioco gratis in programma nel nostro negozio, a una data futura da destinarsi".

Nel frattempo resteranno a disposizione gratuita degli utenti altri due adattamenti di giochi da tavolo: Ticket to Ride e Carcassonne possono essere scaricati gratis dal 6 al 13 Febbraio. A tal proposito, se volete approfondire sui boardgame, leggete il nostro speciale sui giochi da tavolo.