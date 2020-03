Effetto Coronavirus? Ring Fit Adventure per Nintendo Switch è sold-out ovunque

A causa della diffusione del contagio del Coronavirus, sono moltissime le persone che non stanno uscendo di casa o quantomeno stanno riducendo all'osso gli spostamenti. Con le palestre chiuse e le limitazioni per l'accesso nei parchi, in tanti si stanno attrezzando a casa propria per continuare ad allenarsi.

Se anche voi stavate pensando di acquistare Ring Fit Adventure, il riuscito mix tra un gioco d'avventura e un fitness game per Nintendo Switch, allora sappiate che potreste avere vita davvero difficile. A quanto pare, il titolo risulta essere sold-out quasi ovunque. La richiesta era già aumentata nei giorni scorsi, ma con l'intensificarsi dei protocolli anti-contagio, la chiusura di determinati ambienti lavorativi e l'aumento delle persone costrette a stare a casa, la domanda è schizzata alle stelle. Il rallentamento della produzione in Cina dello scorso mese, inoltre, non ha certamente aiutato.

Ciò ha anche dato vita a comportamenti sgradevoli. I pochi rivenditori ancora in possesso di qualche copia hanno incrementato i prezzi a dismisura: normalmente, Ring Fit Adventure viene venduto a 79,99 euro, ma adesso non è raro imbattersi in prezzi superiori ai 200 euro.

Nintendo, dal canto suo, si è scusata per l'inconveniente e ha dichiarato che "sta lavorando per fornire un maggior quantitativo di copie ai rivenditori". Nel comunicato ufficiale la causa della carenza non viene attribuita all'aumentata richiesta a seguito della pandemia di Coronavirus, anche se i due fatti sembrano essere davvero collegati.