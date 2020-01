Effetto Half-Life Alyx: Valve Index raddoppia le vendite in un trimestre!

Anticipato dal susseguirsi di una lunga serie di rumor e voci di corridoio, l'annuncio ufficiale di Half-Life: Alyx da parte di Valve ha segnato il ritorno dell'amata saga sulla scena videoludica.

Il titolo è stato appositamente concepito dal team di sviluppo per offrire un'esperienza di gioco in Realtà Virtuale su diversi dispositivi. Tra questi figura, ovviamente, Valve Index, visore VR prodotto dalla stessa compagnia. Con un prezzo di listino che si aggira intorno ai mille dollari, l'hardware è stato recentemente protagonista di un'impennata nelle vendite.

In particolare, secondo quanto riferito dagli analisti di SuperData, il fenomeno risulta particolarmente significativo mettendo a confronto i dati di terzo e quarto trimestre del 2019. In questo arco di tempo, le vendite di Valve Index sarebbero infatti raddoppiate, andandosi ad attestare sulle 103.000 unità circa. Un trend che, secondo la compagnia di analisi statistica, avrebbe potuto essere ancor più marcato se non fosse stato ostacolato da problemi di scorte: a inizio 2020, infatti, Valve Index è sold-out in ben 31 Paesi.



Nonostante sia atteso nel corso del marzo di quest'anno, il gioco VR è ancora privo di una data di uscita precisa. Tuttavia, recentemente Valve ha rassicurato il pubblico, confermando che lo sviluppo di Half-Life: Alyx è finito e non ci sarà alcun rinvio.