Effetto Half-Life Alyx: Valve Index è sold-out in 31 paesi

Come riportato da alcune fonti, attualmente Valve Index risulta sold-out in ben 31 paesi, di fatto ad oggi non è possibile acquistare il visore se non in Giappone, dove sono ancora disponibili alcune scorte.

Lo scorso mese di novembre Index è andato sold-out in alcuni mercati ma nelle ultime settimane l'esaurimento delle scorte ha colpito anche numerosi altri paesi, come confermato anche da un portavoce di Valve:

"Stiamo lavorando per produrre rapidamente nuove unità di Valve Index e soddisfare così l'altissima domanda. La disponibilità totale del prodotto dovrebbe essere garantita prima del lancio di Half-Life Alyx."

Proprio il nuovo Half-Life sembra essere il motivo principale dell'aumento delle vendite, ricordiamo infatti che tutti i possessori di Index potranno scaricare Half-Life Alyx gratuitamente a marzo non appena il gioco sarà disponibile sul mercato.

Al momento Valve non ha annunciato il numero di unità effettivamente vendute o distribuite a livello internazionale, il visore è disponibile sul mercato dalla scorsa estate ad un prezzo non propriamente contenuto, fattore che potrebbe aver frenato le vendite, insieme alla mancanza di una vera e propria killer application, almeno fino al debutto di Half-Life Alyx.