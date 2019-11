Effetto Half-Life: Alyx, Valve Index è sold out in alcuni mercati

L'annuncio di Half-Life: Alyx ha mandato in visibilio tantissimi giocatori e fan della saga, che davano ormai il gioco per morto vista l'assenza dalle scene di oltre tredici anni. Come abbiamo visto, Valve ha ben altri piani per la serie per fortuna, e la community ha risposto benissimo all ritorno del gioco.

Come saprete infatti, il nuovo capitolo della saga sarà giocabile in realtà virtuale, e proprio per questo motivo le vendite di Valve Index, il visore ideato dall'azienda, hanno subito un innalzamento delle vendite appena dopo l'annuncio del gioco.

Non solo, sembra che in alcuni mercati il visore sia addirittura sold out. Lo riportano alcuni siti di informazione, secondo cui ad esempio negli Stati Uniti e in Canada, i pacchetti contenenti il solo headset, o il solo controller, ma anche i bundle contenenti entrambi, sono dati come "Back in Stock Soon", ossia come "presto nuovamente disponibili".

Il full kit in particolare è dato in consegna, ordinandolo oggi, prima del 25 Dicembre, ossia tra quasi un mese. Non tutti i mercati però sembrano risentire del problema, dato che in Italia non sembrano esserci ritardi particolari, ed anche nel Regno Unito i tempi di consegna sono ancora stimati nei canonici 4-8 giorni.

Che ne pensate della situazione? Anche voi siete attirati dal visore di Valve visto l'imminente arrivo di Half-Life: Alyx?