Effetto Zelda Tears of the Kingdom: Switch doppia PS5 nelle vendite console in Giappone

L'attesa spasmodica degli appassionati di videogiochi per il lancio di Zelda Tears of the Kingdom si riflette nelle classifiche di vendita delle console in Giappone, con Switch che riconquista la prima posizione doppiando PS5 nel numero di piattaforme commercializzate nelle ultime due settimane.

Le ultime rilevazioni della nota testata giornalistica nipponica prendono in esame i dati di vendita registrati dalle maggiori catene di elettronica, dai portai di ecommerce e dai singoli negozi di videogiochi del Sol Levante nelle settimane dal 24 al 31 aprile e dal 31 aprile al 7 maggio.

Nella finestra temporale indicata da Famitsu, a Nintendo bastano i soli dati di vendita di Switch OLED per strappare a Sony lo scettro della console più acquistata in Giappone, superando di oltre due volte il numero di PlayStation 5 vendute (circa 185mila contro 85mila). Il solco scavato dalla casa di Kyoto rimane altrettanto profondo considerando il dato aggregato dei modelli di console Switch e PS5 venduti nelle ultime due settimane in Giappone (216mila contro 100mila).

Console vendute in Giappone tra il 24 aprile e il 7 maggio (tra parentesi, il volume totale di console commercializzate dal lancio)

Nintendo Switch OLED – 184,609 (4,439,072) PlayStation 5 – 84,999 (2,984,697) Switch – 21,429 (19,299,135) PlayStation 5 Digital Edition – 14,939 (486,274) Switch Lite – 10,487 (5,291,825) PlayStation 4 – 2,067 (7,869,037) Xbox Series S – 674 (252,212) Xbox Series X – 650 (185,609) New 2DS LL (incluso 2DS) – 132 (1,191,553)

Il divario tra Switch e le altre console è destinato ad ampliarsi ulteriormente da qui alle prossime settimane, considerando l'imminente commercializzazione del sequel di Zelda Breath of the Wild. A tal proposito, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Zelda Tears of the Kingdom.