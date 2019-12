Effettuare il login a Xbox Live per giocare su PS4? Presto sarà possibile con Minecraft

Tra pochi giorni, per la prima volta in assoluto, sarà possibile effettuare il login a Xbox Live su PlayStation 4. Quello che fino a pochi mesi fa poteva sembrare pura fantascienza, sta per avvenire grazie a Minecraft, che finalmente si appresta ad arrivare sulla console di Sony nella sua edizione Bedrock.

Per chi non lo sapesse, la Bedrock Edition di Minecraft fonda la sua esistenza sulle funzionalità cross-play, attualmente supportate su Android, iOS, Fire OS, Windows 10, Windows 10 Mobile, Gear VR, Fire TV, Xbox One e Nintendo Switch: gli utenti di tutte queste piattaforme possono liberamente giocare assieme, a patto di accedere con un account Xbox Live che funge da collegamento tra esse.

Dopo mesi di tira e molla, l'apertura definitiva di Sony al cross-play ha spianato la strada all'arrivo della Bedrock Edition su PlayStation 4. Questa versione del gioco è stata messa in listino da alcuni rivenditori in giro per il mondo, con tanto di data d'uscita fissata per il 10 dicembre, ovvero il giorno in cui si svolgerà l'ultimo PlayStation State of Play del 2019: è altamente probabile che verrà annunciato in via ufficiale proprio in quest'occasione. In rete, tra l'altro, stanno già circolando delle foto che ritraggono la cover dell'edizione fisica, che sul retro presenta il logo di Xbox Game Studios accanto a quello di Sony Interactive Entertainment, un accostamento del tutto inedito. Non ci credete? Guardate i tweet allegati in calce a questa notizia!