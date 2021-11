eFootball 2022: l'aggiornamento 1.0 esce in primavera, rimborsi per il Premium Player Pack

Evidentemente non è stato possibile sistemare i vari aspetti del progetto in tempo per le date inizialmente comunicate e dopo un primo rinvio da fine ottobre a metà novembre per la patch 1.0 di eFootball 2022 bisognerà attendere ancora qualche mese per questo major update, così come per il debutto del gioco su mobile.

Konami ha inoltre annunciato anche rimborsi per il Premium Player Pack di eFootball 2022 , tutti coloro che hanno acquistato questo bundle (include 2.800 Monete eFootball e 6 Accordi al Buio) riceveranno in automatico il rimborso della somma pagata, non è chiaro se il pacchetto sarà ancora in vendita sugli store digitali oppure no.

L'update 0.9.1 è ora disponibile su PC e tutte le console, questo minor update risolve alcuni bug minori e glitch con l'obiettivo di aumentare la stabilità del genere, non ci sono però nuovi contenuti. Questi saranno introdotti con l'aggiornamento 1.0 inizialmente previsto per questo mese e ora rinviato alla primavera del 2022 , stesso destino per le versioni mobile iOS e Android annunciate per l'autunno e in arrivo invece nella primavera del prossimo anno, senza una data più precisa.

📢[Release of eFootball™ 2022 version 0.9.1]



We are pleased to announce that version 0.9.1 of eFootball™ 2022 has been released today on PC/consoles.



Full patch notes - https://t.co/n35fuOhtaC



We will continue to work hard to improve customer satisfaction. — eFootball (@play_eFootball) November 5, 2021

[Postponement for eFootball™ 2022 version 1.0.0]



We would like to inform our players that the version 1.0.0 update scheduled for November 11 has been postponed until Spring 2022. — eFootball (@play_eFootball) November 5, 2021

Also, we are announcing the cancellation and automatic refunds of eFootball™ 2022 Premium Player Pack pre-orders, which included items that can only be used in-game after the version 1.0.0 update. — eFootball (@play_eFootball) November 5, 2021