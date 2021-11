eFootball 2022: il nuovo aggiornamento risolve tantissimi bug e glitch

Il nuovo gioco di calcio firmato Konami continua a far discutere gli appassionati di calcio e videogiochi, in particolare dopo la conferma che l'aggiornamento di eFootbal 2022 esce in primavera, costringendo quindi ad aspettare ancora a lungo prima di vedere nuovi contenuti all'interno del gioco.

Nel frattempo però la casa giapponese ha messo a disposizione su PC e console la patch 0.9.1 che porta una lunga serie di migliorie tecniche all'interno di eFootbal 2022, risolvendo diversi bug e glitch, oltre ad eventuali crash dell'applicazione. In precedenza si notavano varie compenetrazioni poligonali tra le braccia dei giocatori durante l'esultanza per un gol, oppure l'arbitro intrappolato sulla superficie del campo durante il gameplay, o ancora atleti che durante un calcio d'angolo uscivano dal campo o attraversare i cartelloni pubblicitari: niente di tutto questo si verificherà più con il nuovo update.

Arrivano migliorie anche per le singole versioni del titolo Konami. Ad esempio su console PlayStation e Xbox capitava che la telecronaca non veniva riprodotta durante le partite giocate immediatamente dopo l'installazione dell'app, mentre su PC e Steam è stato risistemato l'ultrawide in modo da far adesso apparire in maniera corretta tutte le schermate. Potete trovare il changelog completo sul sito ufficiale di eFootball.

In precedenza Konami ha lanciato un sondaggio su eFootball 2022 per migliorare il gameplay, così da capire ancora meglio come muoversi per i futuri update del suo titolo calcistico.