eFootball 2022: come giocare con ogni club e le nazionali

Nonostante le migliorie introdotte con la versione 1.0 di eFootball 2022, il free-to-play calcistico di Konami presenta ancora delle limitazioni. Fra queste, oltre all’assenza di modalità storiche quali "Master League" e "Diventa un Mito", la possibilità di giocare soltanto con 9 squadre. Esiste però un metodo per aggirare questo limite.

Il solo modo per giocare con uno qualsiasi dei team presenti nel titolo è avviando una partita in modalità allenamento. Così facendo, infatti, gli utenti potranno mettersi alla prova contro l’Intelligenza Artificiale in un match privo di limiti, compresi quelli legati al tempo. A tal proposito, ecco quali sono i passi utili per poter provare ogni squadra.

Dal menu principale, scorrete le varie sezioni fino ad arrivare a quella degli Extra. Lì troverete l’accesso alla modalità Allenamento Selezionate l’opzione Allenamento libero Una volta scesi in campo, mettete in pausa il gioco e aprite il menu delle Impostazioni A quel punto, oltre a selezionare il livello dell’IA e il numero di calciatori da lei controllati, potrete finalmente scegliere le squadre coinvolte nell’incontro

In conclusione, nel caso voleste approfondire ulteriormente le ultime novità introdotte nel gioco, vi invitiamo a leggere il nostro provato della versione 1.0 di eFootball 2022, l’aggiornamento che ha mostrato parte del potenziale dietro al progetto.