eFootball 2022: come guadagnare nuovi contratti accordi al buio

Il nuovo gioco di calcio Konami eFootball 2022 gratis è disponibile da oggi su tutte le piattaforme, in contemporanea con il lancio del gioco il publisher lancia la campagna eFootball Kick-Off che permette di ottenere un massimo di tre accordi al buio extra da usare in-game. Ecco come sbloccarli gratis.

La campagna eFootball Kick-Off consente di guadagnare nuovi contratti accordi al buio in base al numero di partite online giocate. Cosa sono gli accordi al buio? Si tratta di contratti che permettono di ottenere carte calciatori Leggendari, oggetti da utilizzare per migliorare il team creativo non appena questa opzione verrà aggiunta con l'aggiornamento autunnale.

Ma quali requisiti bisogna soddisfare per guadagnare ulteriori contratti al buio in eFootball 2022? Vi basterà giocare dieci partite online per ottenere un contratto, quindici partite per due contratti e almeno venti match online per avere a disposizione tre contratti extra. Facile vero? Avete tempo fino all'8 novembre per partecipare all'evento.

eFootball 2022 è gratis su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, Konami ha già annunciato l'arrivo di un primo Major Update in autunno che introdurrà nuove modalità e andrà ad aggiungere alcune opzioni come il Cross Save e la Cross Progression per eFootball, inoltre in contemporanea con l'aggiornamento il gioco debutterà anche su dispositivi mobile iOS e Android.