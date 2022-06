eFootball 2022 continua a evolversi: l'Update 1.1.2 regala un Accordo al Buio

Celebrato il rinnovo dell'accordo tra eFootball e il Bayern Monaco, Konami si rimette alacremente al lavoro e annuncia l'avvenuta pubblicazione dell'Update 1.1.2 di eFootball 2022 e regala a tutti i giocatori del simulatore calcistico un Accordo al Buio.

Come segno di ringraziamento per la pazienza dimostrata dagli appassionati nei lunghi mesi che hanno preceduto il lancio della Stagione 2 di eFootball 2022, Konami offre infatti un Accordo al Buio, ossia un contratto che consente ai giocatori di ottenere gratuitamente delle carte calciatori Leggendari da utilizzare per potenziare il proprio team.

Lo sblocco del bonus per l'Accordo al Buio dovrà avvenire entro e non oltre le ore 04:00 italiane del 4 luglio, e l'oggetto speciale per le carte Leggendarie dovrà essere utilizzato entro il 7 luglio 2022, pena la perdita del bonus.

Quanto alle novità della patch 1.1.2, Konami spiega di aver apportato delle modifiche generali ai giocatori con Valutazione live di A o B, con la chiusura di un bug che comportava il passaggio da Normale a Scarso del valore di Condizione del calciatore durante la partita.

Sempre attraverso l'update del 30 giugno assistiamo alla chiusura dei bug per la sovrascrittura delle Competenze Stile di gioco e Affinità di allenamento, le discrepanze tra i dati mostrati dall'applicazione e la risoluzione di numerose problematiche segnalate dalla community: qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate le note della patch 1.1.2 di eFootball 2022.