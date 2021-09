eFootball 2022 disponibile: link per il download gratis del nuovo gioco di calcio Konami

E' finalmente disponibile eFootball 2022 il nuovo gioco di calcio gratis Konami, come promesso il publisher giapponese lancia oggi la sua nuova esperienza calcistica free to play che prende il via con la prima stagione di contenuti.

eFootball 22 è disponibile per il download gratis su PC (via Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S da PlayStation Store e Xbox Store, di seguito i link per il download diretto del gioco:

eFootball 2022 download gratis

Sugli store digitali è disponibile anche uno speciale Premium Pack di eFootball 2022 in vendita a 39.99 euro, questo bundle opzionale include 2.800 Monete eFootball (valuta virtuale del gioco) e sei accordi al buio che vi permetteranno di ingaggiare fino a 16 ambasciatori e giocatori delle squadre partner di Konami.

La versione mobile di eFootball PES arriverà in autunno insieme ad un corposo aggiornamento per le edizioni PC e console che introdurrà nuove modalità, squadre, migliorie al gameplay e il supporto per il Cross Save, Cross Progression e Cross Play su tutte le piattaforme.

Inizia oggi la nuova era del calcio Konami, il brand PES va in pensione per lasciare spazio a eFootball, è stata la scelta giusta? Lo capiremo meglio nelle prossime settimane.