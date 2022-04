eFootball 2022, Dream Team come FIFA FUT? Nuovi dettagli sulla modalità Squadra dei Sogni

Dopo aver fissato l'uscita della versione 1.0 di eFootball 2022 per questo mese, Konami sintetizza le migliorie apportate al titolo e descrive tutte le novità di eFootball Dream Team, la modalità "simil-FUT" che offrirà agli utenti la possibilità di creare e gestire, appunto, la propria Squadra dei Sogni.

Precedentemente introdotta come Squadra Creativa, la rinnovata impostazione scelta da Konami per la modalità Squadra dei Sogni permetterà ai giocatori di scegliere i propri atleti e allenatori preferiti al momento dell'ingaggio e, una volta formato il proprio club fittizio attingendo all'intero database del titolo, coltivarne le abilità e decidere le tattiche per adattarle alla propria idea di calcio.

Come specificano gli stessi sviluppatori giapponesi, "con Squadra dei Sogni non puntiamo semplicemente a un sistema che consenta agli utenti di creare un team con i giocatori e gli allenatori più forti". A voler dar retta a Konami, il Dream Team ideale non sarà composto dalle trasposizioni digitali dei campioni già affermati: il cuore pulsante di questa modalità sarà rappresentato dalle attività da svolgere per la crescita dei parametri atletici, il miglioramento delle abilità individuali e di squadra, la ricerca dei giocatori più adatti al proprio modulo e l'affinamento delle tattiche.

Lo scopo ultimo delle Squadre dei Sogni create dai giocatori di eFootball 2022 sarà ovviamente quello di competere in multiplayer con gli altri Dream Team: per avere un quadro più chiaro delle funzionalità e delle finalità di questa modalità, non ci resta che attendere il lancio dell'aggiornamento 1.0 di eFootball 2022, previsto per il 14 aprile su PC e console.