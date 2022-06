eFootball 2022 entra nella Stagione 2: PES Mobile e Dream Team tra le novità

Come promesso nei giorni scorsi da Konami, il publisher e sviluppatore giapponese celebra quest'oggi, giovedì 16 giugno, il lancio della Stagione 2 di eFootball 2022 con dei video esplicativi che elencano le tante novità della fase ingame appena inaugurata su PC, console e sistemi mobile.

Il simulatore calcistico di Konami entra così nella Season 2 con un importante aggiornamento che introduce Dream Team, una modalità che consente agli appassionati di allestire la propria squadra e prendere decisioni dirimenti come la modifica delle tattiche, l'approccio da assumere a gara in corso e l'amalgama tra i reparti.

Contestualmente al lancio della Stagione 2 su PC e console, anche la versione mobile di eFootball PES 2021 riceve un grande update che aggiorna il titolo ai contenuti di eFootball 2022, ivi compresi gli eventi, le campagne ingame dedicate e tutte le modifiche per rose e valori dei calciatori.

Tra le novità della Season 2 di eFootball 2022 troviamo anche le "European Leagues Highlights - Clubs, Team Playstyles, and Prime Players", delle attività speciali da svolgersi in rete per consentire agli utenti di accedere a carte giocatore speciale con protagonisti i club e i campioni che hanno dominato le maggiori leghe europee nella stagione 2021-2022.

Inoltre, sono disponibili da oggi dei pacchetti speciali legati ai principali club partner europei, ciascuno dei quali conterrà 11 giocatori e oggetti di allenamento: i fruitori di questi pacchetti possono mettere sotto contratto gli atleti del proprio club d'elezione e ingaggiarli per il proprio Dream Team ideale.