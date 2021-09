eFootball 2022 gira sul mio PC? Ecco i requisiti minimi e consigliati!

A ormai poche settimane di distanza dal debutto del nuovo eFootball 2022, il team di Konami ha reso disponibili i dettagli relativi ai requisiti hardware richiesti dalla versione PC del suo titolo calcistico.

I videogiocatori appassionati di calcio e attivi su PC possono dunque fare riferimento ai seguenti dettagli per valutare l'idoneità del proprio hardware ad ospitare i campi da calcio del free to play. Ecco tutte le informazioni offerte dal team di sviluppo di eFootball 2022:

Requisiti Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 - 64bit

Processore: Intel Core i5-2300, / AMD FX-4350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 660 Ti / Radeon HD 7790

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 - 64bit

Processore: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 590

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

I requisiti hardware richiesti da eFootball 2022 non si qualificano dunque come eccessivamente esosi, con la configurazione consigliata che sul fronte della GPU richiede una GeForce GTX 1060 o una AMD Radeon RX 590.Ricordiamo che la versione di lancio di eFootball 2022 sarà disponibile dal prossimo, su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, mentre il titolo approderà su dispositivi mobile in una fase successiva.