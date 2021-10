eFootball 2022: glitch all'ordine del giorno, alcuni volti sono spaventosi

Come promesso eFootball 2022 è uscito il 30 settembre ma qualcosa non sembra essere andato per il verso giusto sopratutto dal punto di vista tecnico. Non parliamo solamente del comparto grafico ma anche di altri aspetti come le animazioni, in alcuni casi non proprio al top.

eFootball 2022 è stato sommerso dalla critiche su Steam e non solo, oltre ai pochi contenuti disponibili in molti lamentano la presenza di glitch e bug grafici e strutturali con giocatori che corrono e perdifiato in stile Naruto, giocati che finiscono uno sull'altro "mischiandosi" tra loro, giocatori che letteralmente sprofondano nel campo e in alcuni casi una riproduzione dei volti piuttosto fantasiosa.

I casi più eclatanti sono quelli di Leo Messi e Cristiano Ronaldo che presentano volti ben distanti dalle controparti reali, con lineamenti che non rendono giustizia e animazioni che fanno sembrare i giocatori dei veri e propri mostri. Questi glitch sembrano piuttosto diffusi su tutte le piattaforme, Konami non si è ancora pronunciata a riguardo ma certamente quelle legate al comparto tecnico sono tra le lamentele più diffuse tra i giocatori di eFootball.

Konami pubblicherà un major update in autunno che introdurrà nuovi contenuti per eFootball 2022 e probabilmente risolverà anche glitch, bug e problemi tecnici.