eFootball 2022 GP: come guadagnare soldi velocemente

eFootball 2022 è la nuova iterazione calcistica di Konami, tornata sulle scene sportive con un titolo free to play disponibile su console, PC e mobile (ecco i link per il download gratis di eFootball 2022) Alla base dell'economia di gioco ci sono i GP, punti utili ad acquisire nuovi calciatori ed allenatori. Vediamo quali sono i metodi più rapidi per ottenerli.

eFootball 2022: come ottenere GP

eFootball 2022 è un prodotto in continua evoluzione: aggiornamenti, bilanciamenti e modifiche generali sono sempre pronte ad intervenire sull'equilibrio del gameplay e della progressione. È bene quindi sottolineare che alcune meccaniche potrebbero cambiare o essere ripensate nel corso del tempo, incluso il funzionamento della moneta in-game.



I GP sono dati come ricompensa ogni volta che si porta a termine un'azione: vincere un match, esultare dopo un goal, eseguire un dribbling o cambiare tattica nel corso della partita sono alcuni dei metodi principali per guadagnare grandi quantità della valuta di gioco. A questi si aggiungono le missioni giornaliere, che una volta completate premiano i giocatori ogni 24 ore con una discreta quantità di punti, invogliando così a tornare quotidianamente sui campi virtuali di Konami.



Lo studio giapponese ha inoltre lanciato la campagna eFootball Kick-off, con cui è possibile ottenere tre accordi al buio extra in eFootball 2022.