eFootball 2022 gratis o a pagamento? Facciamo chiarezza

eFootball arriva oggi 30 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S (più avanti durante l'autunno anche su piattaforme mobile iOS e Android) ma sono in molti ad avere un dubbio: eFootball 2022 è gratis oppure no?

La risposta a questa domanda è sì, eFootball è gratis e può essere scaricato liberamente dagli store digitali, inizialmente Konami pubblicherà il gioco con un limitato numero di contenuti (nove squadre, modalità partite amichevoli e sfide) ma nei prossimi mesi corposi update espanderanno l'esperienza di eFootball 2022.



Come ogni gioco gratis free to play Konami metterà in vendita anche modalità e altri contenuti opzionali a pagamento, inoltre è ora disponibile uno special Premium Pack eFootball che al costo di 39.99 euro offre vari bonus tra cui: 2.800 Monete eFootball e sei accordi al buio per ingaggiare fino a 16 Ambassador e i giocatori delle squadre partner.



eFootball non supporta Cross Save e Cross Progression al lancio, queste opzioni verranno aggiunte successivamente tramite aggiornamento. E' bene chiarire che eFootball 2022 non uscirà in versione fisica, Konami non metterà in commercio una edizione scatolata e dunque il gioco potrà essere scaricato solamente in formato digitale. E infine, una curiosità: ecco quante squadre italiane ci sono su eFootball al lancio.