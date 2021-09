eFootball 2022 gratis: quando esce, squadre, stadi e tutto quello che c'è da sapere

eFootball sta per arrivare, Konami abbandona la storica serie PES per lanciare un nuovo brand calcistico, una piattaforma moderna che riflette i cambiamenti del mercato e della società. Ma come funziona eFootball gratis? Ecco tutto quello che c'è da sapere in attesa del lancio.

Quando esce eFootball 2022?

eFootball è il nome della nuova piattaforma calcistica di Konami mentre eFootball 2022 è il titolo della prima stagione che prenderà il via il 30 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S mentre su piattaforme mobile iOS e Android il gioco di calcio uscirà in autunno in contemporanea con il primo grande aggiornamento per le versioni Windows e console. eFootball sarà gratis e disponibile solo in formato digitale, non sono previste edizioni fisiche o collector's edition in vendita nei negozi.

eFootball: quali squadre e stadi ci saranno al lancio?

Al 30 settembre saranno nove le squadre disponibili: FC Barcelona, FC Bayern München, Juventus, Manchester United, Arsenal FC, SC Corinthians Paulista, CR Flamengo, CA River Plate, São Paulo FC. La Juventus è l'unica squadra italiana di eFootball per il momento ma in futuro dovrebbero aggiungersene altre ricordando come Konami abbia siglato partnership esclusive non solo con la squadra torinese ma anche con Lazio, Roma, Atalanta e dalla prossima stagione anche Napoli.

Gli stadi disponibili invece sono sei: Camp Nou, Old Trafford, Allianz Stadium, Emirates Stadium, Allianz Arena, eFootball Stadium.

eFootball gratis: modalità e aggiornamenti

Al lancio sarà possibile giocare in modalità Match Offline e Eventi Online con supporto cross-gen sulle console delle famiglie PlayStation e Xbox. In autunno arriveranno altre modalità di gioco come Creative Teams e Creative League, Tour Event, Challenge Event, Partita Online Veloce e il supporto per le lobby.

Sempre questo autunno faranno la loro comparsa nuovi tipi di calciatori tra cui Standard, Trending, Featured e Legendary. In arrivo anche la Edit Mode per personalizzare giocatori, loghi e colori delle squadre, oltre al supporto per feedback aptico e grilletti adattivi del DualSense, supporto per il controller su dispositivi mobile e il matchmaking cross-platform completo.