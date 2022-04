eFootball 2022, il grosso aggiornamento 1.0 è disponibile: il peso su PS5 e Xbox

Il 14 aprile 2022 segna il debutto dell'aggiornamento 1.0 di eFootball 2022, che risolve diversi problemi tecnici oltre ad introdurre l'attesa modalità Squadra dei Sogni. Un update dunque importante per i contenuti e migliorie che aggiunge, e che richiederà di conseguenza ampio spazio libero per l'installazione.

La nota pagina Twitter PlayStation Game Size rivela nello specifico il peso dell'aggiornamento per il titolo calcistico di Konami su PlayStation 5: saranno necessari 37,401GB per avere installato sulla propria console la versione definitiva di eFootball 2022 e godere così di tutte le novità della versione 1.0.

Per quanto riguarda invece la controparte Xbox, il download si rivela un po' più corposo, come segnalato da un utente e confermato poi dalla stessa PlayStation Game Size. Su Xbox Series X è necessario infatti avere liberi 47,55GB per avere accesso alle ultime novità del titolo sportivo. Si tratta di un update molto atteso e richiesto dall'utenza, che sin dal lancio ha manifestato il proprio disappunto per la tenuta del prodotto sia sul versante tecnico, sia per la povertà dei contenuti. Konami ha riconosciuto gli errori del debutto, rivelando come "molteplici fattori" (tra cui l'utilizzo di un nuovo motore grafico e il passaggio alla next-gen) hanno contribuito all'incompletezza del gioco nei suoi primi giorni.

La nostra prova dell'aggiornamento 1.0 di eFootball 2022 vi illustra nel dettaglio i cambiamenti apportati con questo grosso update, ancora lontano dalla sua forma definitiva nonostante i passi avanti.