eFootball 2022: Konami annuncia la data di uscita ed i contenuti al lancio

Konami ha annunciato la data di uscita di eFootball: il nuovo gioco di calcio gratis sarà disponibile dal 30 settembre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, in autunno arriverà anche un Major Update che coinciderà con il debutto su piattaforme mobile iOS e Android.

Il producer Seitaro Kimura specifica che eFootball è il nome della piattaforma calcistica di Konami mentre eFootball 2022 è il titolo della prima stagione di contenuti che verrà inaugurata questo mese.

Al debutto eFootball 2022 permetterà di scegliere tra nove squadre: FC Barcelona, FC Bayern München, Juventus, Manchester United, Arsenal FC, SC Corinthians Paulista, CR Flamengo, CA River Plate e São Paulo FC. Confermati anche sei stadi: Camp Nou, Old Trafford, Allianz Stadium, Emirates Stadium, Allianz Arena e infine eFootball Stadium.

In autunno arriverà poi un Major Update che aggiungerà numerose caratteristiche tra cui il modello di monetizzazione in-game bilanciato per garantire ai giocatori di godere della stessa esperienza indipendentemente dagli acquisti effettuati. Tra le altre opzioni in arrivo anche l'Edit Mode per modificare team, kit e giocatori, il supporto per il DualSense su PS5, Advanced ball trapping, Power Pass, Power Shot e altri tiri speciali, la compatibilità con i controller su smartphone e tablet e il matchmaking cross-platform tra PC, console e mobile.

La versione mobile come detto verrà distribuita in contemporanea con l'arrivo del primo update come aggiornamento gratuito di eFootball PES 2021 per iPhone e Android, Konami ha in programma di aggiungere anche eventi settimanali, sfide e nuove modalità di gioco a cadenza regolare. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra analisi del gameplay di eFootball di Konami.