eFootball 2022 e il lancio disastroso: arrivano le scuse di Konami

Le aspre critiche a eFootball 2022 spingono Konami a diramare un comunicato ufficiale per fornire tutte le delucidazioni del caso e, soprattutto, per spiegare come interverrà per risolvere i gravi problemi e le mancanze segnalate dagli appassionati del simulatore calcistico.

Con una lettera aperta indirizzata a tutti i fan che stanno giocando a eFootball 2022, il publisher e sviluppatore giapponese sottolinea come "dopo l'uscita del gioco abbiamo ricevuto molti feedback dalla community e richieste riguardanti il bilanciamento, come per la velocità dei passaggi e le meccaniche di difesa. Riconosciamo che ci sono state anche delle segnalazioni di problemi riscontrati nelle cuscene, nelle espressioni facciali, nei movimenti dei giocatori e nel comportamento della palla. Siamo molto dispiaciuti per i problemi emersi e vogliamo assicurarvi che prenderemo con estrema serietà tutte queste segnalazioni e che interverremo per migliorare la situazione attuale".

Nella nota, la volontà delle alte sfere di Konami di superare le criticità attuali che stanno rendendo eFootball 2022 il peggior gioco di Steam viene ribadita spiegando come "il gioco verrà costantemente aggiornato, la qualità sarà migliorata e i contenuti verranno aggiunti in modo coerente. Dalla prossima settimana in avanti, ci prepareremo l'update di ottobre e trarremo spunto dalle opinioni espresse dagli utenti mediante i sondaggi e i test. Faremo del nostro meglio per soddisfare il maggior numero possibile di giocatori e attendiamo con impazienza di ricevere un tuo commento e il tuo supporto a eFootball 2022".