eFootball 2022 e il lancio disastroso: la prima Major Patch ha una data

Con un messaggio condiviso attraverso i propri profili social, i rappresentanti di Konami fissa la data in cui sarà possibile scaricare la prima Major Patch di eFootball 2022, il nuovo capitolo free to play di Pro Evolution Soccer.

Il post pubblicato dalla software house giapponese esordisce con le scuse per i problemi di lancio di eFootball 2022 e prosegue informando tutti gli appassionati che "ci stiamo preparando a rilasciare la versione 0.9.1 il prossimo 28 ottobre. La patch si concentrerà sulla risoluzione dei problemi già emersi e su quelli che continuerete a segnalarci da qui all'uscita dell'update. Vi aggiorneremo presto con maggiori dettagli sulle novità della patch, mentre andiamo avanti nello sviluppo di eFootball seguendo le richieste pervenute dai fan attraverso i feedback".

In base alle anticipazioni offerte da Konami, la prima Major Patch di eFootball andrà perciò a focalizzarsi solo ed esclusivamente sulla chiusura dei gravi bug e glitch emersi dal lancio del gioco free to play e sulla risoluzione dei problemi legati al sistema di gameplay, senza cioè comprendere delle aggiunte contenutistiche tra modalità, squadre o funzioni non ancora svelate.

In attesa di conoscere nel dettaglio gli interventi che andranno ad accompagnare questo importante aggiornamento in arrivo il 28 ottobre su PC e console, vi lasciamo in compagnia della nostra analisi sulla versione di lancio di eFootball 2022.