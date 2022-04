eFootball 2022 in manutenzione per l'aggiornamento 1.0, ecco quando

Konami ha annunciato una manutenzione programmata per i server di eFootball 2022, lavori necessari per aggiornare il gioco in vista della pubblicazione dell'aggiornamento 1.0 in arrivo il 14 aprile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Konami fa sapere che "la manutenzione aggiuntiva avverrà nei seguenti orari: 13/04/2022 23:00 - 14/04/2022 08:00 (UTC). Ricordiamo che durante questo periodo i servizi online saranno sospesi. Inoltre, la manutenzione potrebbe essere estesa, se necessario. Grazie per la pazienza e la comprensione."

Gli orari sono indicativi, sopratutto per quanto riguarda il termine ultimo, dal momento che la manutenzione potrebbe essere estesa se necessario o in caso di problemi tecnici. eFootball 2022 1.0 arriva il 14 aprile, questo update risolve non solo problemi tecnici e glitch grafici ma aggiunge anche nuove modalità come Squadra dei Sogni (Dream Team), per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di eFootball 2022 1.0 con le prime impressioni sull'aggiornamento dopo una prova negli uffici londinesi di Konami.

eFootball 2022 Mobile è stato invece rinviato, la versione per smartphone e tablet è in sviluppo ma non uscirà insieme all'aggiornamento 1.0 come inizialmente previsto e annunciato. Il team ha preferito rinviare il debutto del gioco su piattaforme mobile così da prendersi tutto il tempo necessario per rifinire al meglio alcuni aspetti del progetto e consegnare ai giocatori un gioco di calcio capace di onorare il nome di eFootball.

Lo sapevate? A.C. Milan è il nuovo partner di eFootball e Konami, grazie ad un nuovo accordo esclusivo siglato tra le due parti e che vedrà eFootball includere la squadra del Milan dal primo luglio 2022.