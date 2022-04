eFootball 2022 è migliorato con l'aggiornamento 1.0, ma c'è ancora tanto da fare

L'aggiornamento alla versione 1.0 del gioco di calcio gratis targato Konami porta con sé un buon numero di migliorie. La strada per la piena maturazione di eFootball 2022 però è ancora molto lunga e l'update appena pubblicato riesce solo in parte a mettere una pezza ai tanti problemi del free to play.

Nei circa otto mesi dal tragico day one del calcistico Konami, l'azienda giapponese non si è persa in chiacchiere e si è rimboccata le mani per proporre ai giocatori un aggiornamento quanto più completo possibile. Ora eFootball gode di un maggior numero di modalità, tra le quali troviamo anche una sorta di competitor di FIFA Ultimate Team che prende il nome di Dream Team. Anche dal punto di vista del gameplay sono stati segnalati buoni miglioramenti grazie ai quali ora l'esperienza risulta essere più fluida e piacevole rispetto alla precedente versione. Ciononostante, il titolo presenta ancora qualche difetto sia dal punto di vista tecnico che del gameplay ed è evidente che la software house debba ancora lavorare tanto per poterlo rendere appetibile ai giocatori affezionati al suo rivale storico.

