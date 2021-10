eFootball 2022: non si ferma l'ondata di recensioni negative

A poche ore dal lancio eFootball 2022 è il peggior gioco di sempre su Steam e la situazione non è migliorata nei giorni successivi, con migliaia di altre recensioni che hanno affossato ulteriormente la media dei giudizi.

Al momento sono oltre 17.000 le recensioni di eFootball 2022 su Steam e per la maggior parte sono negative tanto che il giudizio globale è "Estremamente Negativo", molti giocatori lamentano la mancanza di contenuti (anche se questo aspetto era stato comunque ben chiarito prima del lancio) e criticano il comparto tecnico, molto al di sotto delle aspettative, considerando anche la grande quantità di glitch come il bug che rende mostruosi i giocatori di eFootball 2022.

Konami ha chiesto scusa per aver lanciato eFootball 2022 in questo stato, la compagnia ha annunciato di aver accelerato i lavori per la produzione di una patch che possa sistemare la gran parte dei problemi tecnici, al momento però a oltre cinque giorni dal lancio nessun hotfix è stato pubblicato.

eFootball 2022 è stato accolto negativamente dal pubblico e dalla critica, Konami dovrà lavorare duramente per risolvere le problematiche segnalate dalla community, a novembre dovrebbe arrivare il primo major update con nuovi contenuti e allo stesso tempo il gioco uscirà anche su piattaforme mobile iOS e Android.