eFootball 2022: la patch 0.9.1 arriva questa settimana, ecco cosa cambierà

Konami ha annunciato l'imminente arrivo della patch patch 0.9.1 per eFootball 2022 su console e PC, questo aggiornamento sarà disponibile dal 5 novembre e andrà a risolvere bug e problemi tecnici minori con l'obiettivo di migliorare le performance e la stabilità generale.

Konami chiarisce sui social come questo non sia il tanto atteso primo major update di eFootball 2022, atteso per fine ottobre e rimandato genericamente al mese di novembre. Si tratta di una patch minore pensata per correggere alcuni bug ma non migliorerà altri aspetti del gioco e sopratutto non presenterà contenuti aggiuntivi o modalità extra.

A ottobre Konami ha lanciato un sondaggio per raccogliere feedback su eFootball 2022 con l'obiettivo di raccogliere pareri e consigli dalla community per migliorare il progetto. Il lancio di eFootball 2022 è stato purtroppo disastroso ed il gioco è stato accolto in maniera fortemente negativa dal pubblico e dalla critica, gli sviluppatori dal canto loro si sono scusati apertamente ed hanno promesso che lavoreranno duramente per migliorare la situazione.

Ad oltre un mese dal lancio la prima grande patch non è ancora uscita e la roadmap inizialmente annunciata sembra aver subito ritardi, questo autunno Konami dovrebbe pubblicare anche le versioni mobile di eFootball per iPhone, iPad e Android, al momento però non è ancora stata comunicata una data di lancio.