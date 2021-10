eFootball 2022 è il peggior gioco di sempre su Steam, stando alle valutazioni degli utenti

A poche ore dal debutto, eFootball 2022 ha già raggiunto un incredibile record su Steam e, purtroppo, non si tratta di un traguardo particolarmente positivo per il calcistico Konami.

Visitando la pagina ufficiale del gioco sul client Valve è impossibile non notare che sulla parte destra della schermata è presente la seguente dicitura in prossimità della valutazione del prodotto: "Estremamente negativa (11,349 recensioni)". Questo significa che la quasi totalità delle migliaia di recensioni lasciate dai videogiocatori che hanno provato il gioco su PC sono negative e, a quanto pare, eFootball 2022 è il gioco con il più elevato numero di valutazioni negative sulla piattaforma. Nel frattempo sono in tanti a lamentare alcuni gravi difetti del gioco e proprio oggi vi abbiamo riportato dei buffi problemi ai volti di eFootball 2022, le cui immagini stanno già facendo il giro dei social.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli su come scaricare gratis eFootball 2022, il quale è già disponibile in versione free to play su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Chi volesse supportare il progetto Konami può inoltre acquistare il Premium Pack di eFootball 2022, il cui prezzo consigliato al pubblico è di 39,99 euro.